Wijkagent Oldebroek krijgt minister aan boord na oproep via Twitter

Oldebroe­ker W. zou kapper in opdracht in brand hebben gestoken

16 juli Justitie denkt dat de aanslag op de in brand gestoken kapper in Enschede een huuropdracht was. Dat bleek maandagochtend tijdens de eerste rechtszitting tegen de van oorsprong uit Oldebroek afkomstige hoofdverdachte Henri W. (37), die nu woont in Hengelo (O). Hij zou uit een bidon benzine over het slachtoffer hebben gegooid en hem daarna in brand hebben gestoken.