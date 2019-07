Windmolenplan Hattemerbroek aangepast op last van Raad van State

Het plan voor windmolens bij Hattemerbroek is op last van de Raad van State aangepast. De maximale afmetingen en geluidsbelasting zijn sterker begrensd dan in het oorspronkelijke plan.

Het bestemmingsplan is nu door de gemeente gewijzigd op basis van een tussenuitspraak van de Raad van State en staat als hamerstuk op de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van donderdag. Het gewijzigde plan moet daarna opnieuw bij de RvS ingediend worden en ook weer ter inzage worden gelegd. Daarna zal de RvS een einduitspraak doen in de zaak die door diverse omwonenden en belanghebbenden is aangespannen tegen de gemeente Oldebroek.

Open weidepolder

De bezwaarmakers vinden dat de plannen voor het windmolenpark in Hattemerbroek niet past in provinciaal en gemeentelijk beleid. De vier windmolens komen in de open weidepolder ‘t Zand. De bezwaarmakers citeerden uit overheidsrapporten dat de beste locatie de oksel van A28 en A50 richting Apeldoorn is en niet langs de N50 richting Kampen. Gevreesd wordt bovendien voor het leefklimaat van weidevogels en geluids- en schaduwoverlast voor de bewoners.

Het belangrijkste punt van de omwonenden en belanghebbenden, dat hun belangen door de gemeente niet voldoende meegenomen zijn in de plannen, is door de RvS in het tussenvonnis afgewezen.

Tiphoogte

De vier windmolens die ondernemer Jan van Werven in Het Zand, langs de N50, wil laten verrijzen, mogen in het aangepaste plan een tiphoogte van maximaal 150 meter hebben (de hoogte waarop de wiek bovenop de molenas uitsteekt). De ashoogte is nu begrensd op ten hoogste 91 meter. Omdat deze hoogten in het oorspronkelijke plan niet exact waren vastgelegd heeft de Raad van State door deze eisen de slagschaduweffecten op de omgeving aan banden gelegd. Ook de ruimte voor geluidsbelasting is door de Raad van State aangescherpt. Verder is vastgelegd dat het windmolenpark maximaal 25 jaar aanwezig mag zijn. Daarna moet het afgebroken worden.

