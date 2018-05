VIDEO 'Mishande­ling boa Oldebroek enorm opgeblazen'

1 mei De politie maakte vrijdag de mishandeling van een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in Oldebroek wereldkundig. Hij zou in de Koningsnacht in zijn rug zijn getrapt tijdens het tentfeest aan de Stationsweg. ,,Dat is enorm opgeblazen'', stellen Hendrie van 't Hul en zijn zoon Marinus, die hoofdverdachte is.