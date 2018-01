Woningbrand in Wezep: 'Wie doet nou zoiets, dit is toch een moordaanslag?'

De hal van zijn huis aan de Spoorlaan is zwartgeblakerd, in de woonkamer ligt een dun laagje roet. Jannes van 't Ende kan er niet bij. In het holst van de nacht heeft iemand een brandende lap door de brievenbus van zijn huis gegooid in Wezep. ,,Wie doet nog zoiets? Dit is toch een moordaanslag?''

Grote woorden voor een breekbare man die de ochtend na de brand zijn verhaal doet aan de keukentafel. In de nacht van vrijdag op zaterdag, rond twee uur, wordt zijn dochter (20) wakker. Door haar openstaande zolderraam glipt zwarte rook naar binnen. Ze ruikt een brandlucht, de geur van brandend plastic zet haar zintuigen op scherp. Ze alarmeert haar vader die meteen naar beneden gaat. ,,Ik dacht dat er brand was bij de buren, maar toen ik de deur naar de hal opentrok, wist ik meteen dat het bij ons was.''

Hij sluit snel de deur van het halletje, om te voorkomen dat het vuur erger wordt door zuurstof vanuit de woonkamer. Van 't Ende slaat alarm via 112 terwijl de buurman, een vader van drie kinderen, met emmertjes water het vuur probeert te doven. Het vuur is zo goed als uit, als de hulpdiensten arriveren. De brandweer hoeft alleen maar na te blussen, Van 't Ende wordt nog even gecontroleerd door de ambulancebroeders. Hij voelt zich niet goed, kampt al een tijdje met een longontsteking. ,,Het gaat wel weer, ik hoefde niet naar het ziekenhuis'', zegt hij. ,,Daar was ik blij mee, ik ben het liefste thuis.''

Schade

Daar kan hij nog wel wonen. De schade is beperkt gebleven tot de hal en de gevel. Maandag komt een schoonmaakploeg om het huurhuis helemaal te reinigen. Dat is hard nodig, want beneden ligt overal een laagje roet. De schrik zit er goed in bij Van 't Ende die uren later pas echt beseft wat hem is overkomen. ,,We hebben geluk gehad dat we wakker zijn geworden'', zegt hij. Hij vermoedt dat iemand het op zijn dochter voorzien had. ,,Die heeft de laatste tijd dreigementen gehad, van criminelen en drugsverslaafden. Als ze het nog een keer proberen, dan krijgen ze met mij te maken.''

Hij vertroetelt nog even zijn zwarte kater van zeven maanden die een knuffel komt halen. ,,Ik dacht even dat hij de deur uit was, hij komt nooit buiten, maar hij was naar boven gevlucht. Toen hij me na de brand zag, vloog hij meteen in mijn armen, die Tijger. Mijn dochter en ik hebben hem met de fles grootgebracht.'' Wie doet nou zoiets, vraagt hij zich af. ,,Dit is toch een moordaanslag?'' Op hem en zijn dochter, zegt hij. ,,Maar ook op de buurman die met zijn vrouw en drie kinderen ernaast lag te slapen.''

Volledig scherm De woning liep flinke schade op door de brand. © Stefan Verkerk / News United

Onderzoek

Terwijl Van 't Ende vertelt, doet de recherche onderzoek in en rond het huis. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van de gemeente Oldebroek komt nog even langs. Om het verhaal van Van 't Ende te horen en medeleven te betuigen. ,,Het gaat hier wel om brandstichting. Dat is heftig.'' Vrienden en bekenden lopen bij de 70-jarige Wezeper naar binnen.

Het gros van de buren heeft niets van de brand gemerkt. Annemarie Thoma snapt dat wel. ,,Alarmdiensten kwamen met zwaailichten, maar zonder sirenes.'' Ze woont zelf in het hoekhuis, een paar huizen verwijderd van nummer 5 waar de brand woedde. Ze wilde haar hondje uitlaten toen ze vuur zag bij het huis van Van 't Ende. Vijftien jaar geleden woonde ze zelf in dat rijtjeshuis. ,,De zolders van de woningen zijn met een dun wandje van elkaar gescheiden. Stel je voor dat we het vuur niet hadden gezien, dat het nog veel erger kunnen aflopen. Ook met ons.''

De politie is op zoek naar getuigen. Mensen die mogelijk meer kunnen vertellen over wat er is gebeurd, kunnen contact opnemen.