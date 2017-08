Zo’n 1400 euro voor Het Noordermerk

Burgemeester hoopt na val nog op kampioenschap

24 augustus Na zijn valpartij vorige week zondag met zijn racefiets bij het Apeldoorns Kanaal in Wapenveld, waarbij hij een breuk in schouderkop heeft opgelopen, is burgemeester Adriaan Hoogendoorn van de gemeente Oldebroek deze week weer begonnen met werken. Vijf vragen aan hem.