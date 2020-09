Zorgt deze fokkerij voor nertsenplaag in Oosterwolde en Oldebroek?

Sober, maar veilig: Run for Joyce in Oosterwol­de gaat toch door

28 augustus Wat andere hardloopevenementen niet voor elkaar krijgen, lukt in Oosterwolde wel. De Run for Joyce gaat vrijdag 18 september gewoon door. Hoewel, niet helemaal gewoon, want de achtste editie van deze run is een sobere versie van de voorgaande jaren. ,,Maar het kan. Én op een veilige manier en dat is het belangrijkste”, zegt organisator Edward Hofman.