Zoveel elektrische voertuigen zijn er in de gemeente Oldebroek

Schipper, mag ik overvaren? 5 x hier in Zwolle en omgeving vind je pontjes

De IJssel, de Overijsselse Vecht en het Zwarte Water… Waar je in Zwolle ook bent, bijna overal is wel een rivier in de buurt. Extra leuk én handig als je zo wandelend of fietsend het water over kan steken met een veerpont. In dit lijstje vind je alle pontjes in Zwolle en de omgeving.