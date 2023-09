Dankzij deze simpele truc staan de fietsen in Hattem nu wel netjes

Fietsen die her en der gestald worden. Op zo’n manier dat het lastig wordt om door de winkelstraten van Hattem te wandelen. Het is de ondernemers en de plaatselijke politiek een doorn in het oog. Tijdens het druk bezochte Dikke Tinne Festival werd afgelopen zaterdag duidelijk dat de oplossing misschien niet zo lastig is.