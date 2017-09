Zwembad Wezep door lekkage gesloten, kelder staat blank

Zwembadpersoneel deed donderdagochtend de ontdekking. Het water in het wedstrijdbad lag niet op het gebruikelijke peil, maar ongeveer 20 centimeter lager. Het water was 's nachts de kelder ingelopen.

Willem Verwoerd, zwembadmanager, heeft een gespecialiseerd bedrijf laten komen om de machinekamer leeg te pompen. Volgens hem gaat het om 112,5 kuub water dat nu in de kelder van het zwembad ligt. ,,Het is natuurlijk heel vervelend. Naast de schade loop je ook inkomsten mis. De personeelskosten gaan ook gewoon door. Wij hopen spoedig weer open te gaan.''

Stroom

Hoe de lekkage is ontstaan is nog niet bekend. ,,Daar komen wij pas achter als het water is weggepompt.'' Door de lekkage is er momenteel ook geen stroom. Dat heeft ervoor gezorgd dat de andere baden ook hinder ondervinden van de lekkage in het wedstrijdbad. Het aquajoggen en het ouder-kindzwemmen is afgelast.