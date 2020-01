Zwerfafval in het weiland doodde al vijf koeien van boer Gerrit uit Oosterwolde; nu waarschuwt hij scholieren

Video‘Gooi lege blikjes niet in het weiland’. Met die klemmende oproep gaat Gerrit van 't Hof uit Oosterwolde naar scholen in de buurt. Vijf van zijn koeien overleden al na ernstige verwondingen door scherpe randjes. En Jacoba 135 is flink ziek.