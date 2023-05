45 jaar nadat Anita (12) verongelukte belooft broer Raymond haar een bermmonument: maar waar kwam ze om?

met video Boze Zwolse horeca-baas blijft na PEC-op­tocht achter met vernield terras: ‘Hier maak ik werk van’

De eigenaresse van café Maxim’s op de Grote Markt in Zwolle is geschokt door wat haar vrijdag in korte tijd overkwam. Op een van de eerste zonnige terrasavonden klonterde een menigte van PEC-supporters pal voor haar restaurant samen en stak er vuurwerk af. ,,Dat was tegen de afspraken in.’’ Supporters hebben hun excuses aangeboden.