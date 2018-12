7. Danique Kerkdijk uit Olst: Gebrand op het WK 2019

Nova is Sallands Kerstkind­je

26 december Nova Mooijaart uit Wijhe is het kerstkindje dat verloskundige Sanne Albers ter wereld heeft gebracht deze Kerstmis. De verloskundige van praktijk 't Hart hoopte op een Sallands kerstkindje tijdens haar dienst dit jaar, vertelde ze maandag in de Stentor, maar had niet vermoed dat haar wens zo snel in vervulling ging. Het begon al op kerstavond te rommelen in de buik van Nova's kersverse mama Carline. Even voor negen uur in de ochtend kwam Nova ter wereld.