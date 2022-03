900 vluchtende Oekraïners welkom bij Summercamp Heino: ‘We hopen dat ze hier tot rust komen’

video Eerste proeffles­sen yoghurt rollen van de band in nieuwe zuivelfa­briek in Olst: ‘We hebben bij allerlei collega’s stage gelopen’

Voor het eerst is er 100 liter Zuivel van SalLand geproduceerd in het nieuwe Zuivellokaal op de boerderij van Tom en Ellis Lugtenberg in Olst. Samen met de Olster horeca-ondernemer Leon Ripperda starten de agrarische ondernemers met dit nieuwe zuivelmerk. Leon en Ellis gingen ervoor op cursus zuivelen (zuivel produceren, red.).

