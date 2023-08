'Aantal laadpunten voor stekkerauto's in Olst-Wijhe moet meer dan vervijfvoudigen voor halen klimaatdoelen'

Willem (35) veroor­zaakt vreselijk ongeluk op N346, dit is zijn straf: ‘Alleen maar verliezers’

De 35-jarige Willem P. is voor zijn werk onderweg over de N346 bij Lochem. Hij tikt een paar keer op zijn telefoon, zijn blik even van de weg. Seconden later veroorzaakt de Duitser het ongeluk dat zijn leven én dat van twee families op z’n kop zet. Vandaag hoorde hij zijn straf.