Aantal woonwagenplekken Olst-Wijhe wordt verdubbeld: ‘Hiermee is de druk van de ketel’

Milieuclub MOB haalt bakzeil, varkens­boer in Lemeler­veld behoudt (voorlopig) vergunning

Het is niet nodig dat Overijssel de natuurvergunning van een veehouder in Lemelerveld alsnog gedeeltelijk intrekt. Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) had dat met spoed geëist bij de bestuursrechter, maar die ziet hiervan de noodzaak niet in.