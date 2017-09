'Achter de piano verlies ik me in de muziek'

VideoJasper van 't Hof? Wie? Vraag een willekeurige Nederlander wie hij is en grote kans dat het antwoord luidt: 'Ken ik niet'. Toch is hij al vijftig jaar jazzmuzikant. En over de grens wel degelijk befaamd. ,,Mijn eigen schuld dat ik in eigen land onbekend ben.''

Als onbekende muzikant in Nederland is Jasper van 't Hof toch uit duizenden te herkennen. Kenmerkende snor en rossige haardos, als zijnde een soort van fysiek keurmerk in zijn muzikale carrière.

Zelfs nu nog, op zijn zeventigste. Op zijn verzoek heeft het gesprek plaats op landgoed Nieuw Rande, in hotel Gaia, gelegen tussen zijn woonplaats Olst en zijn geliefde stad Deventer.

,,Ik kom hier regelmatig voor een kop koffie. Of we maken hier een wandeling met onze hond. Genieten.''

Hij neemt plaats bij het omvangrijke raam dat prachtig uitzicht biedt over het landgoed. Uit zijn tas haalt hij een jubileumbox, getiteld Jazz Because, voorzien van vier cd's met een selectie uit zijn omvangrijke oeuvre, èn een biografie, geschreven (in Nederlands en Duits) door zijn vriend Hans Riesewijk uit Joppe.

Volledig scherm Jasper van 't Hof: ,,Als ik ga optreden heb ik geen idee wat ik ga spelen." © FOTO HISSINK

Steekt het niet dat weinig mensen in Nederland Jasper van 't Hof kennen?

,,Nee. Dat komt door mezelf. Ik kon me in dit land niet goed ontwikkelen. In het buitenland wel. Ik heb het als jongen uit Enschede geprobeerd in de Amsterdamse jazzscene, maar daar was de kleur van het jasje wat je droeg net zo belangrijk als de muziek die je maakte. Zo kan en wil ik niet werken. Jazzmuziek is voor mij ík.''

Dat klinkt vrij egoïstisch.

,,Dat ís het ook. Iedere artiest speelt voor zichzelf. De drie tot vijf seconden dat ik op het podium naar mijn piano loop, zijn de spannendste. Dan voel ik me naakt. Verschrikkelijk. Maar als ik eenmaal achter de piano zit, verlies ik mezelf in de muziek. Zit ik in een soort coconnetje.''

Is er dan wel interactie met het publiek?

,,Dat is een gevaar. Het is een soort spanningsveld. Ik heb moeten leren die interactie met het publiek te hebben. Af en toe even opstaan om het applaus in ontvangst te nemen.''

Wat betekent jazz voor u?

,,Jazz is improvisatie. Er is geen muziekstroming waarin zoveel wordt geïmproviseerd. Ik speel op mijn gevoel, de noten komen uit mijn ziel. Ik vecht voor elke noot. Als ik ga optreden heb ik geen idee wat ik ga spelen en als ik klaar ben weet ik ook niet meer wat ik heb gespeeld. Helaas zie ik bij de huidige jongere jazzgeneratie dat ze teveel noten van anderen gebruiken. Ze zijn nauwelijks vernieuwend. Mijn soort jazz is dood.''

Muzikale familie

Jasper in 't Hof werd zeventig jaar geleden geboren in Enschede. Zijn moeder was zangeres en zijn vader jazztrompettist. Van Harry Bannink, die als pianist speelde in het orkest van zijn vader, leerde Jasper piano spelen.

Van 't Hof ontpopte zich tot een internationaal opererende pianist, organist, toetsenist en bandleider.

Een veelzijdig musicus, die zowel akoestisch als elektrisch tot de top behoort. Ook is hij niet alleen op jazz gericht, want met zijn band Pili Pili trad hij jarenlang op in het circuit van de Wereldmuziek. Pili Pili is nu een festivalband, waarmee hij regelmatig optreedt.

Als je de biografie leest die bij de jubileumuitgave zit, dan duizelt het je. Met zoveel muzikanten en bands heeft u gespeeld.

,,Ik weet zelf niet eens hoeveel cd's ik heb gemaakt. Dat interesseert me ook niet. Ik wil mijn eigen muziek niet terughoren. Als muzikant ben ik altijd bezig met de dag van morgen. Ik treed veel op. Als jazzmuzikant ben ik 24 uur per dag met muziek bezig.''

Dat vraagt nogal wat van het thuisfront, of viel dat mee?

,,Ik was vaak en lang weg. Om mijn huwelijk in stand te houden moet je dan soms alle zeilen bijzetten. Met veel praten kwamen we er steeds uit. Mijn twee kinderen hebben me weinig gezien. Ik heb een groot deel van de opvoeding gemist. Gelukkig nemen ze me dat niet kwalijk. Ze zijn de muziek niet in gegaan, maar met een gezin zou ik het ze hebben afgeraden.''

Via veel omzwervingen bent u uiteindelijk in Olst verzeild geraakt.

,,Dat komt door de periode dat ik in de regio Deventer woonde, in Twello en Harfsen. Mijn kinderen gingen in Deventer op school en ik heb in deze regio veel vrienden gemaakt."

,,Na omzwervingen in Frankrijk en Duitsland wilden we terug naar Nederland. In Deventer of in de buurt van. We zijn verliefd op die stad. Het oude centrum, een wereldmonument. Het voelde als een soort thuiskomen.''

De Tor

Thuiskomen doet hij binnenkort ook in zijn geboortestad Enschede. Vanwege zijn jubileum geeft Jasper van 't Hof op 15 september een celebrationconcert in jazzclub De Tor, in de stad waar zijn muzikale carrière begon.