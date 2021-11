Alle boeken van Dolfje Weerwolfje gestolen uit Olster bieb: ‘Het is net een spannend verhaal, maar waarom?’

In Raalte kunnen jongeren samenwonen in een ‘Deelhuus’: ‘Stap naar zelfstandi­ge woning is groot’

In Raalte kunnen jongeren zich binnenkort inschrijven voor een ‘Deelhuus’. Het idee: huur niet individueel maar samen met een vriend of vriendin een eengezinswoning. Woningcorporatie SallandWonen stelt drie woningen beschikbaar voor deze proef. ,,Het is een steuntje in de rug voor jongeren op de woningmarkt. We kunnen met één woning twee jongeren een woonplek geven.’’

18 oktober