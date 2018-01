Alleen bij Olst voldoet IJsseldijk

Volgens Waterschap Drents Overijsselse Delta hoeft er aan de dijk in Olst-dorp niets te gebeuren. Eerder dacht het waterschap dat er alleen kleine maatregelen nodig waren. Dat zegt het waterschap aan de vooravond van vier inloopbijeenkomsten over de aanpak van de dijk, die tussen Zwolle en landgoed De Haere versterkt moet worden.

Het waterschap werkt sinds begin vorig jaar aan plannen voor de dijk tussen Zwolle en Olst. Dijken in Nederland worden elke zeven jaar getoetst of ze nog aan de normen voldoen. Strengere richtlijnen doen de oostelijke IJsseldijk nu de das om. Tussen Herxen en Zwolle-Zuid lijkt hij niet hoog genoeg, op veel plekken elders is hij lek.

Het waterschap dacht eerder dat er in Olst tussen de Wethouder Dekkerlaan en De Meente alleen kleine maatregelen nodig waren aan de druk bebouwde dijk. Nieuw onderzoek wees uit dat er aan dat deel van de dijk helemaal niets hoeft te gebeuren. Dat moet wel op de rest van de dijk. Zo is momenteel bij de Kletterstraat en de inlaat van de IJssellinie goed te zien dat de dijk lek is. Water stroomt er door of onder de dijk door.

Het waterschap heeft het afgelopen jaar voor elke twee kilometer van de dijk verschillende oplossingen bedacht. Dat gebeurde samen met bestuurders in het gebied, inwoners en dijkdenkers, burgers die actief met het waterschap meedenken. De varianten worden op vier bijeenkomsten gepresenteerd.

Drone

Het waterschap heeft het huidige hoge water aangegrepen om met een drone warmtebeelden te maken. Die laten zien waar er water door of onder de dijk stroomt, omdat dergelijk water kouder is dan het slootwater in het achterland. Vrijdag kwam Defensie met een grondradar die onregelmatigheden tot tien meter diep kan zien. De komende twee jaar werkt het waterschap, opnieuw samen met onder meer inwoners, de mogelijke oplossingen uit.

Bijeenkomsten

De inloopbijeenkomsten zijn woensdag 17 januari in Wijhe (gemeentehuis), dinsdag 23 januari in Olst (Holstohus), donderdag 25 januari in Herxen (De Herxer Marke) en dinsdag 30 januari in Zwolle (Het Engelse Werk).