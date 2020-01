ALS-patiënt Hanno verkiest Facebook boven officiële wegen in zoektocht naar hulp: ‘Dit ga je steeds meer zien’

CRISIS Politiek Olst-Wij­he komt er maar niet uit in crisis rond aanstel­ling wethouder Olthof

14 januari De gemeenteraad van Olst-Wijhe staat voor een belangrijke beslissing. Blijft het raadsbrede akkoord behouden voor de Sallandse gemeente? Het eerste verzoeningsgesprek met alle fracties is achter de rug, maar een oplossing is nog ver te zoeken. Alle politieke partijen in Olst-Wijhe houden de kaken stijf op elkaar sinds er crisis is ontstaan over de aanstelling van een nieuwe wethouder.