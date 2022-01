Anneke uit Olst is wél voorbereid als de IJssel overstroomt: ‘Veel mensen zijn tegenwoordig hulpeloos’

Zeven Sallandse energie­coöpe­ra­ties uit Olst-Wij­he en Raalte gaan samen verder: ‘Lokaal initiatief voorkeur geven’

Er is een grote verandering op komst in de duurzame energiewereld in Salland. Zeven lokale coöperaties gaan samenwerken onder de naam Sallands Energietransitie Initiatief (SEI). Een unieke samenvoeging van lokale partijen uit zowel Raalte, als Olst-Wijhe. Ze zijn direct duidelijk: van gemeenten tot grondeigenaren, iedereen moet als eerst denken aan SEI bij duurzame plannen. ,,Doe je het via ons, dan heb je lokaal draagvlak al voor elkaar’’, zegt Simon Troost.

