Anticlimax in Olasfa-dossier Olst: gifbubbel na 14 jaar weg, maar omwonenden toch woedend

Geldauto­maat in Olst ter discussie, maar Wijhe komt er nog bekaaider vanaf

1 september In Olst staat de pinautomaat die uit het Holstohus verdwijnt ter discussie, maar in Wijhe is sinds halverwege augustus nog maar één mogelijkheid om geld uit de muur te trekken. Alleen binnen in de Albert Heijn staat nog een geldautomaat. ,,Qua privacy is het daar niet fijn om te pinnen, pal naast de flesseninname”, zegt de Wijhese Marina Menger.