Anton en Gerrit vieren 40 jaar Wiejes Kabaret met twee bijzondere jubileumconcerten

Aan de bar van Café Schut in Wijhe, nu ’t Praothuus, treffen Gerrit Hulleman en Anton Kleine Schaars elkaar in de laatste uurtjes van het weekend. We schrijven zondag 26 juni 1977. De kiem wordt gelegd. Vier dagen later is daar de eerste scheut. Het Wiejes Kabaret is ontsproten. Veertig jaar later is het tijd voor twee bijzondere jubileumconcerten.

,,In het café hadden we het over de braderie op donderdags in Wijhe. Die was altijd hetzelfde, nooit iets bijzonders’’, vertelt Gerrit. ,,We spraken af om er te gaan staan, de komende donderdag. We schraapten vijf liedjes bij elkaar, hingen een paar oude veloursgordijnen over het bouwhek bij de kerk, die net gerenoveerd werd. En zingen maar, drie uur lang. Een heel enthousiast publiek, en wij hadden de smaak te pakken. Maar de week erna mochten we niet meer. Ons eerste optreden had de straat geblokkeerd, het publiek bleef staan en dat was volgens de middenstand niet het gewenste scenario voor een braderie. We hebben toen andere gelegenheden gezocht om op te treden.’’

Er is nooit discussie geweest dat jullie het in dialect deden, het werd het handelsmerk van het Wiejes Kabaret. En mensen op de hak nemen was dat ook een keuze?

Gerrit: ,,We zijn er nooit op uit geweest om mensen af te branden. Altijd gingen we op zoek naar een vrolijke invalshoek. Stoeien met de feiten en ze met een heel andere kijk en wending bij het publiek brengen.’’

Volledig scherm Het Wiejes Kabaret in 2017 met van links naar rechts: Popko Hut, Frank Korsmit, Marieke van Ravenhorst, Anton Kleine Schaars en Gerrit Hulleman. © Wiejes Kabaret Anton: ,,Al was er weleens een kritische overdenking, dat in een liedje tot uitdrukking kwam. In ons eerste jaar was Jan Willem Tellegen burgemeester van Wijhe. Hij zat zijn tijd uit naar zijn pensionering. In onze ogen was hij in zijn laatste burgemeestersjaren niet meer zo actief. Ik denk dat het de mening was van een groot deel van de bevolking, want het liedje met de het refrein ‘Jan Willem, Jan Willem, wat ben ie toch van plan- Jan Willem, Jan Willem zo’n sökke he’w niks an’ leverde elke keer een groot applaus op.''

Toen werkten jullie mee aan de cd ‘‘tis èèm slikken’ in 2005, een project ter viering van het vijfjarig bestaan van de Stichting Kulturele Evenementen Wijhe (SKEW). Wat gebeurde er toen met jullie?

Gerrit: ,,Gewend aan alleen een gitaar als begeleiding, ging er toen een wereld voor ons open. Op deze cd zongen wij met het koor Arc en Ciel en de band Twisted. Het werd onze nieuwe uitdaging, als ‘straatartiesten’ avondvullende theatervoorstellingen maken. Onze muzikaal leider was Jan Muizelaar, dirigent van Arc en Ciel. Hij bracht het geheel muzikaal op een hoger plan. Helaas is Jan twee jaar geleden veel te vroeg overleden.’’

Jullie hebben de draad weer opgepakt en zijn doorgegaan met de overgebleven muzikanten. Wat is nu, veertig jaar na de oprichting, de bedoeling?

Gerrit: ,,We doen twee jubileumconcerten op 3 en 4 november in het Capellenborgtheater. Het Wiejes Kabaret bestaat naast ons tweeën uit Marieke van Ravenhorst, Frank Korsmit en Popko Hut. De Wijhese Harmonie, onder leiding van Gerard Gerrits, speelt met ons mee. Met de mooiste liedjes uit het bestaan van het Wiejes Kabaret. Het is een unieke project. Door de bijzondere arrangementen is het een kostbaar programma geworden, maar dankzij de financiële ondersteuning van de Stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe en het Prins Bernhard Cultuurfonds is de entreeprijs publieksvriendelijk gehouden.’’