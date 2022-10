Olst-Wij­he profiteert nu van bezuinigen en kan klappen opvangen: ‘Eerste begroting die er zo goed uit­ziet’

Honderdduizenden euro’s om de klappen van de energiecrisis op te vangen en om ‘datagedreven’ te gaan werken. De gemeente Olst-Wijhe tast diep in de buidel, maar toch ziet de meerjarenbegroting er goed uit. Wethouder Hans Olthof noemt het zelfs een unieke situatie. ,,We zaten in zwaar weer en eigenlijk is dit mijn eerste begroting die er zo positief uitziet.”

14 oktober