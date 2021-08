Auto door duikteam gevonden in de IJssel bij Wijhe: ‘Het was de auto die we al weken zochten’

Johan ten Have is met zijn bedrijf Techno Diving, in opdracht van de politie, al een aantal weken op zoek naar de auto van de vermiste 55-jarige Deventenaar Tino. ,,In het kader van deze vermissing hebben we al een auto aangetroffen bij de Loswal van Hattem. Die hebben wij afgelopen vrijdag verkend en geborgen, omdat hij in de scheepvaartroute lag. Daarna zijn we van de IJssel naar het Zwolle-IJssel kanaal gegaan tot aan de Vecht. Ook daar hebben we een auto aangetroffen, maar die was al begroeid.’’