Auto rijdt IJssel in bij veerpont Welsum

Kerkdienst in streektaal in Wijhe: ‘God met ‘oe’ of ‘ie’, zo klinkt dat nu eenmaal’

9 maart Een kerkdienst in de streektaal is voor veel Sallanders een feest der herkenning. Toch is niet iedereen gebaat bij de speciale dialectdienst. Sommigen vinden het zelfs oneerbiedig. ,,God wordt dan met ‘oe’ en ‘ie’ aangesproken. Maar zo klinkt dat nou eenmaal’', vinden voorvechters van de dialectdienst in Wijhe.