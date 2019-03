Auto schiet van IJsseldijk bij Olst, bestuurder gewond

Alerte bestuurder haalt gewonde vrouw uit autowrak in Vorchten

2 maart Een vrouw is vanavond gewond geraakt bij een ongeluk in Vorchten (gemeente Heerde). Ze raakte op de Ziebroeksweg de macht over het stuur kwijt, waarna haar auto over de kop sloeg en in een sloot tot stilstand kwam. Een oplettende medeweggebruiker schoot te hulp.