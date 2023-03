Auto vliegt uit de bocht en belandt in sloot bij Wesepe

‘Botsende jongeren’ op Carmel College in Raalte zorgen voor onrust; extra cameratoe­zicht: ‘Tolerantie neemt af’

Groepen die ‘tegenover elkaar staan’, vuurwerk meenemen naar school en ook weleens een vechtpartij. Vanwege die onrust schroeft het Carmel College Salland in Raalte het cameratoezicht en de kluisjescontrole op. ,,Voor veel jongeren is het een ingewikkelde tijd. In de samenleving worden groepen tegen elkaar opgezet: dat zien we terug op school.”