Automobilist belandt via berm in sloot tussen Windesheim en Zwolle

Wethouder Bosch kan straks in Olst-Wij­he weer gewoon als Anton Bosch over straat

6 december ‘Mijn wethoudersbaan kost me de laatste tijd veel kracht en energie en ik stop daarom per 1 februari 2020’. Dit was - vrij vertaald - de boodschap van Anton Bosch (65) waarmee hij deze week veel mensen in de gemeente Olst-Wijhe verraste. Bosch vertelt thuis in Welsum over hoe hij tot zijn besluit is gekomen en geeft hij politiek Den Haag een veeg uit de pan.