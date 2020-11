Automobilist verwondt fietser bij ongeluk in Wijhe en slaat op de vlucht

Goedkope woningen voor starters in Olst? House2Start wil veertien kant-en-kla­re rijtjeshui­zen neerzetten

10 november Het bedrijf House2Start wil veertien kant-en-klare woningen plaatsen in de wijk Zonnekamp Oost in Olst. De starterswoningen met 40 of 60 m2 woonoppervlakte komen rechtstreeks uit de fabriek en worden in een halve dag in elkaar gezet. ,,Als ze worden geplaatst, zit het behang al tegen de muur”, zegt Christiaan Kats van House2Start.