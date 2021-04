Autorestaurateur Bas Jansen uit Wesepe maakt werk van zijn vaders hobby: ‘We hebben hier zelfs eens een naaktshoot gehad’

Gevluchte Hasan (47) uit Olst trok over berg en zee om eindelijk te mogen stemmen: ‘In Syrië werd nooit iets democra­tisch gedaan’

15 maart Hasan Kaddour liet vijf jaar geleden huis en haard in Syrië achter. Om aan een zekere dood te ontsnappen, maar ook om het leven na te jagen waar hij al van jongs af aan van droomde: een leven in vrijheid. Dat leven vond hij in Olst, waar hij komende week zijn kiesrecht voor het eerst mag gebruiken. ,,Natuurlijk heb ik zin om te stemmen. Ik heb nog nooit gestemd. In Syrië werd nooit iets democratisch gedaan.’’