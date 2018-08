Bedrijven uit Raalte en Heino in de run voor innovatieprijs

In samenwerking met Bacron BV uit Heeten heeft Theo Schrijver Interieurbouw uit Heino een kunstophangsysteem ontwikkeld waarmee musea kostbare kunst sneller en veiliger kunnen ophangen. De machine breng ophangpunten over op de muur, maar is ook geschikt om de kunst aan te laten hangen tijdens een presentatie of tijdelijke tentoonsteling. Museum De Fundatie in Zwolle test de machine en is fan. Naar verwachting komt de machine op korte termijn op de markt.