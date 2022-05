Benieuwd naar je voorouders? De Historische Vereniging Wijhe helpt bij je onderzoek

Omwonende vreest grote pro­ble­men door komst 66 woningen in Olst: ‘Terwijl daar nu al geen auto meer bij kan’

De gemeente Olst-Wijhe zou er beter aan doen de verkeersproblemen in Olst aan te pakken in plaats van het Abersonterrein vol te bouwen met woningen. Zoveel huizen erbij vergroten de verkeersproblemen in het dorp met name op de Jan Hooglandstraat, vindt inwoner van Olst, Oscar Langeland. Maandag stapte hij naar de Raad van State om het bestemmingsplan van tafel te krijgen.

3 mei