Bestolen visser treurt: Ik heb geen bonnetjes om het te bewijzen

Terneergeslagen, verdrietig, boos, woedend. Zijn stemming wisselt, maar de gedachten van Herman Klunder (54) blijven cirkelen om één aandachtspunt. Voor hem is bij een inbraak in zijn berging aan de Willem de Zwijgerlaan in Wijhe niet alleen kostbaar gereedschap en zijn hengelsportuitrusting verloren gegaan, maar ook vreest hij met grote vreze dat hij bij de verzekering achter het net vist. ,,Ik heb geen bonnetjes om het te bewijzen'', treurt hij.

Het drama is het voorlopige sluitstuk van een treurig jaar. Klunder, die mindervalide is door de spierziekte polio, kreeg van zijn uitkeringsinstantie te horen dat hij de hele winter niet meer in Brazilië mag vertoeven. Vaker heen en weer gaan wordt hem te duur. En dus heeft hij zich permanent in Wijhe gevestigd. Hij is gescheiden van zijn Braziliaanse echtgenote.

Klunder placht de winters al dertien jaar in de miljoenenstad Rio de Janeiro door te brengen. De Copacabana leent zich er uitstekend voor om zijn spieren warm te houden. ,,Ik hou van sporten, dat heeft me uit de rolstoel gehouden'', stelt Klunder, die foto's toont van zijn bruine leven in Brazilië. Hij zegt dat hij daar de federale politie als tolk ten dienste stond. ,,Ik spreek Duits, Engels, Portugees, Spaans en Italiaans.''

Klunder spreekt in het Nederlands van geluk dat zijn nieuwe elektrische fiets voor hem behouden is gebleven. Daarmee was hij op stap toen in de nacht van donderdag op vrijdag werd ingebroken in zijn berging. ,,Ik heb die avond in Deventer de verjaardag van mijn moeder gevierd en ben daar blijven slapen.'' Wel verdween er een damesfiets uit het schuurtje.

Bij thuiskomst rond het middaguur op vrijdag vond hij het opmerkelijk dat de deur van de berging niet op slot was en dat hij nauwelijks sporen van inbraak zag. Hij vermoedt dat de bezoeker een sleutel had en simpel zijn slag kon slaan. ,,Dat moet rond middernacht geweest zijn, want toen zag een buurman vanaf de galerij licht branden in mijn berging.''

Quote Ik weet zeker dat ik die deur op slot heb gedaan. Herman Klunder, gedupeerde Klunder spreekt tegen dat hij zelf in gebreke is gebleven. ,,Ik weet zeker dat ik die deur op slot heb gedaan. Het doet me denken aan eind juni. Toen heeft de benedenbuurvrouw gezien dat er iemand in mijn woning is geweest. Ik was niets kwijt, maar heb toch de politie gebeld. Ik kreeg toen het advies om contact op te nemen met de woningbouwvereniging. Daar kreeg ik te horen dat alle cilindersloten verwisseld zijn. Maar nu vraag ik me af of dat wel klopt. Op de voordeur past dezelfde sleutel als op de deur van de berging.''

