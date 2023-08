indebuurt.nl 25 podia én twee dagen lang feest: dit is het programma van Straatfes­ti­val Zwolle 2023

Waar ga jij dansen? Dat is de vraag tijdens het Straatfestival Zwolle 2023, want door de hele stad vind je tientallen podia. Voor het eerst is dit zomerevenement op twee dagen: vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus 2023. Dit is het programma.