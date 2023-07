Patrick en Marian uit Wijhe worden verliefd achter het IJzeren Gordijn: ‘Vrijdag de dertiende is onze geluksdag’

Een vakantieliefde hoeft niet bij één zomer te blijven. Patrick en Marian Eppink uit Wijhe ontmoetten elkaar in 1984 als twintigers tijdens een jongerenvakantie in Bulgarije. ,,We hebben daar alles samen gedaan, behalve slapen. We wilden het rustig opbouwen.’’