Bewolkte dag in Olst-Wijhe

Studenten Milan en Hazal hebben een bijbaan als ambtenaar om Deventer leuker te maken voor jongeren

Een andere bijbaan dan werken in de horeca of supermarkt. Milan Wolf (24) en Hazal Yilmaz (20) zijn student én staan acht uur per week als ambtenaar op de loonlijst van de gemeente Deventer. Van afval scheiden tot Deventer leuker maken als stad voor jongeren; de studentambtenaar, een nieuwe duobaan, denkt overal over mee. ,,In Deventer bouwen ze zelfstandige studio’s voor studenten, maar ze vinden het helemaal niet erg om ruimtes te delen. ”