Bewoners Olstergaard vieren feest ondanks stress over materialen en financiën: ‘Kleiner en simpeler’

Groen, duurzaam en veel ruimte: Nieuwbouw­wijk Olster­gaard gaat er komen

Het hing al even in de lucht, maar er komen maximaal tachtig nieuwbouwwoningen in allerlei verschillende soorten en maten in de nieuwe wijk Olstergaard in Olst. Aan de zuidoostelijke rand van Olst komen grote vrijstaande woningen, mobiele tiny houses en gaat SallandWonen veertien van de maximaal 80 woningen sociaal verhuren.

25 augustus