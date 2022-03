Bewoners rondom nieuw zonnepark Morgenlanden in Wijhe voelen zich buitenspel gezet: ‘Vertrouwen is ernstig geschaad’

Bewoners buitenge­bied Wijhe overrom­peld door zonnepark­plan­nen: ‘Als ze er liggen, kan je niet meer terug’

De mogelijke komst van vijf zonneparken rond Wijhe en Den Nul leidt tot grote onrust. Het gaat een groep bewoners van het buitengebied allemaal veel te snel. ,,Er is gigantisch veel weerstand. Wat ons tegenstaat, is dat het niet te stoppen lijkt. We mogen meepraten, maar niet tegen zijn. Zonneparken hebben veel impact. Dit moet je niet overhaasten’’, zegt Bram Veneberg, die zelf dicht bij twee beoogde zonneparklocaties woont.

