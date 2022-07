Bibliotheek Wijhe uit centrum halen? ‘Onzalig plan!’

Zowel de stichting als de leegstandscommissie was onaangenaam verrast door een artikel van de Stentor over een onderzoek van de Bibliotheek Salland en de gemeente Olst-Wijhe naar de meest geschikte plek voor de bibliotheek in Wijhe. Momenteel is de bieb gevestigd aan de Kerkstraat, in een pand dat aan de achterkant van het oude raadhuis aan de Langstraat is vast gebouwd.