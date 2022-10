Bij de IJssellinie in Olst kunnen bezoekers dit weekend de Koude Oorlog herbeleven

Zo vindt er op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober een belevingsactiviteit plaats. Deelnemers moeten opdrachten uitvoeren en daarbij zorgen dat ze niet worden betrapt door Russische spionnen. De activiteit is op beide dagen van 19.30 tot 20.00 uur en is geschikt voor iedereen vanaf 8 jaar oud.

Deelnemers kunnen zich voor aanvang van de activiteit melden op de parkeerplaats van landgoed De Haere in Olst. Meedoen kost 2 euro per persoon en dat bedrag moet contant worden afgerekend.

Oud-commandant Mart de Kruif geeft komende zaterdag - op uitnodiging van de Stichting IJssellinie - vanaf 14.00 uur een lezing over de Cubacrisis in het HolstoHus in Olst. In zijn lezing gaat deNederlandse voormalig militair uit Laag-Keppel pnder andere in op de functie van de IJssellinie. De lezing is gratis te bezoeken.