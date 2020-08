Bijna twee ton voor beveiligde spoorwegovergang in Olst: wandelaars behouden geliefd rondje

Tellen, tellen, tellen: Spoorweg­over­gan­gen Olst en Diepenveen decor voor landelijk onderzoek ProRail

10 augustus Sta er de komende tijd niet van te kijken als je twee heren het verkeer ziet tellen bij de spoorwegovergangen Oude Allee in Olst en Schapenzandweg in Diepenveen. Dit is niet om te meten of de overgang dicht moet, maar de telling valt onder een landelijk onderzoek van ProRail naar aanleiding van het dodelijke ongeval bij een onbewaakte overgang in Hooghalen.