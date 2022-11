‘Boekhandeldroom’ van vriendinnen wordt werkelijkheid in Wijhe: ‘We hebben plannen genoeg’

Wijhe ontvangt voor het eerst in jaren weer boot met Sinter­klaas en kinderen: ‘Maar ik houd mijn hart vast’

Voor het eerst in drie jaar meert dit jaar weer een boot vol Sinterklaas, pieten én kinderen aan bij de Loswal in Wijhe. Daarmee wordt een oude traditie in ere hersteld. Als corona niet alsnog roet in het eten gooit.

19 oktober