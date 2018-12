Noodkreet kleinscha­li­ge dagbeste­ding op de politieke agenda

12 december Raadsleden in Deventer en Olst-Wijhe zijn geschrokken van het bericht dat meerdere kleinschalige zorgondernemers overwegen te stoppen met de dagopvang. Eerder deze week berichtte de Stentor dat de tarieven in de twee gemeenten voor 2019 volgens de kleine organisaties te laag zijn om mensen met bijvoorbeeld een burnout of dementie een zinvolle dagbesteding te kunnen geven. De ondernemers denken niet dat ze in 2020 meer geld zullen krijgen.