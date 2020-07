Bootje dobbert stuurloos op IJssel bij Olst, brandweer schiet te hulp

Corona gooide Goede Buren in Olst op slot, maar dankzij gulle gevers kan duurzame winkel weer open

24 juli Het coronavirus maakte bijna een einde aan Goede Buren, een verzamelplaats van duurzame initiatieven in Olst. Maar dankzij enkele gulle giften in een crowfdfundingactie gloort er toch nog een toekomst voor de winkel. Al is het nog wankel. ‘Als het blijft lopen zoals het loopt, gaan we het redden.’