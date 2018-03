Brand in houtloods op landgoed Onder de Gelder in Wijhe

Volgens rentmeester Peter Pol is er geen sprake van een bosbrand, maar is het alleen de houtloods die in lichterlaaie staat. De rookwolk is in de omtrek goed te zien. De brand trekt veel bekijks. Volgens de rentmeester kan de loods als verloren worden beschouwd. ,,De loods zal totaal afbranden.'' De bomen rond de loods zijn beschadigd. In de loods lag vooral hout opgeslagen, er stonden geen machines in de schuur. Over de schade en de oorzaak van de brand is nog niets bekend.