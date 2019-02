Brand legt atelier op Fortmond in de as

Enthousias­me over meedenken­de kinderen in Olst-Wij­he, maar daadwerke­lijk uitvoeren is ‘geen doel op zich’

8 februari Dertig kinderen, in de leeftijd van 12 tot 14 jaar, denken sinds september 2017 mee over de infrastructuur in hun eigen omgeving in Olst-Wijhe. De provincie Overijssel heeft er geld in gestoken, maar ziet nu niets in uitvoering van de ideeën. Want: ,,Daadwerkelijke uitvoer van dit project was geen doel op zich.’’