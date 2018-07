Brandmelding bij speelparadijs bleek om buurman te gaan

Zorgen bij Overwete­ring en Wijhe'92 om 'te laat' gesproeide velden: komt dit nog wel goed?

25 juli Sportclubs in de gemeente Olst-Wijhe vrezen dat het voetbalseizoen '18-'19 in het water valt door de droogte. Ze zeggen dat te laat is begonnen met sproeien, en vrezen dat de grasmat niet op tijd hersteld is.