Brandweer IJsselland start wervingscampagne: 'Maak jij het uit?'

Raad stemt in met uitwerken scenario's voor scholen Olst-Wijhe

26 september Burgemeester Ton Strien dringt bij het schoolbestuur van de Mare niet expliciet aan op het behoud van het Jenaplan-onderwijs in Olst-Wijhe. Het veilig stellen van deze onderwijsmethode is volgens de portefeuillehouder onderwijs een taak van het schoolbestuur. ,,Dat gesprek moet in de school plaatshebben, niet in de raadzaal'', aldus Strien.