Breaking Bad in het Sallandse Den Nul? ‘Dit verwacht je toch niet’

‘Probleem­buurt’ in Olst steekt koppen bij elkaar in de strijd tegen extreme waterover­last

Het is voor inwoners van de Kornet van Limburg Stirumstraat in Olst niet te hopen dat er deze zomer nog een grote dosis neerslag valt zoals in juli 2019, want daar is deze nu nog niet klaar voor. Maar de bewoners krijgen nu wel de kans zich te prepareren voor extreme wateroverlast in de toekomst. Met een buurtbijeenkomst over eventuele maatregelen zetten zij een eerste stap.

27 augustus