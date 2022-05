Buitengebied Olst vol met kastelen die je niet kunt zien: ‘Geschiedenis zit onder de grond’

Er gaat weer gerockt worden in Den Nul, door oude bluesknak­kers en fris talent

Beroemde oude bluesknakkers en misschien wel het grootste zangtalent uit Olst. Rockin’ All Over Den Nul pakt zaterdag uit met een fijne line-up. De parkeerplaats van restaurant BijRipperda is omgebouwd tot festivalterrein, met twee podia. Mede-organisator Leon Ripperda staat te popelen. ,,We zijn wel weer toe aan ons muziekfeestje.’’

5 mei